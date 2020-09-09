Українцям різко підвищують пенсії: хто і скільки отримає, а кому не дадуть

Уже цієї зими, з 1 грудня, часині українців різко піднімуть пенсійні виплати. Так, мінімальна пенсія зросте 1769 грн, а максимальна – аж до 17 690 грн.

Про це пише “Оглядач”.

Таким чином максимальну пенсію збільшать на 570 грн, в той час як мінімальну – всього на 57 грн.

Разом з тим, критично мінімально зросте надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам – з 17,1 грн до 17,6 грн.

Крім того, зазначається, що пенсіонерів, які мають повний стаж і отримують від 2100 грн, підвищення пенсій фактично ніяк не торкнеться.