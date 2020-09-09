Румыны переживают за Луческу — говорят, он забаррикадировался на базе

Ультрас до сих пор не могут простить Суркису назначение экс-тренера «горняков»

Главный наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу, который ранее тренировал главного соперника столичного клуба, донецкий «Шахтер», живет на базе киевской команды из-за того, что опасается проблем с фанатами «сине-белых», пишет румынское издание ziare.

Также в источнике утверждают, что Луческу уже ощутил на себе финансовые проблемы жителей столицы, поскольку за полтора месяца работы он не получил ни одной части своей зарплаты. Как сообщает издание, румын получает 150 тысяч евро в месяц или 1,8 миллионов евро в год.