Порочный круг диктатуры. Почему Лукашенко отказывается уйти

Сначала диктатор не уходит, потому что все хорошо и все довольны, а он кузнец этого порядка. Потом — потому что именно сейчас, когда все плохо, не время бросать страну.

Еще в марте, когда в Думе приземлился звездолет с Терешковой, я говорил: Путин выбирает белорусский сценарий.

И вот пожалуйста: Лукашенко объясняет российским пропагандистам, что он, «возможно, слегка пересидел», но только он «может сейчас защитить Беларусь», поэтому будет сидеть и дальше. Как можно заметить, это аргументы в пользу путинского обнуления, воспроизведенные белорусским тираном, как обычно, на более понятном и простом языке.

Помните, Путин объяснял, готовя почву для обнуления: «Сменяемость власти нам обязательно нужна, но сейчас надо поднабрать жирка», — поэтому он остается, а в конституции появится поправка, строго ограничивающая двумя количество сроков для любого президента, кроме Путина, но при этом позволяющая быть президентом только ему.

Как легко заметить, это один и тот же порочный круг: несменяемость Путина является главной причиной экономической отсталости и отсутствия перспектив, которые и делают невозможным его уход. А Лукашенко приходится «защищать Беларусь» именно и только потому, что он «немного пересидел». На самом деле, это универсальная для России и Беларуси логика-неваляшка: как ни крути, встанет на торец.

Сначала диктатор не уходит, потому что все хорошо и все довольны, а он кузнец этого счастливого порядка. Потом — потому что именно сейчас, когда все плохо, не время бросать страну. Россия и Беларусь почти синхронно вошли в стадию номер два.

Михаил Фишман