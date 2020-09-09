У Черкасах під час будівельних робіт знайшли мінометну міну (відео)

8 вересня на території приватного домоволодіння на вулиці Благовісній, під час виконання земляних робіт, робітники виявили небезпечний предмет, що був схожий за зовнішніми ознаками на снаряд.

Після повідомлення до Служби порятунку, усі будівельні роботи були призупинені.

Для ідентифікації боєприпасу, на місце події прибули рятувальники, які з’ясували, що будівельники викопали мінометну міну калібром 82 міліметри часів Другої світової війни. Одразу після цього на місці виявлення небезпечної знахідки була виставлена охорона із числа представників Національної поліції та подана заявка на вилучення і знищення снаряду.

Вилученням боєприпасу займалися сапери групи піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Після додаткового обстеження прилеглої території на вміст інших небезпечних знахідок, земляні роботи продовжилися.

Знайдену небезпечну знахідку було знищено саперами на спеціальному підривному майданчику, — поінформували в УДСНС Черкащини.