Ryanair запускает ежедневные рейсы из Киева в Германию

Лоукостер Ryanair увеличит количество рейсов из Киева в Берлин до семи в неделю. Это связано с увеличением спроса на перелёты в Германию

Дополнительные рейсы включат в расписание с 27 октября. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на avianews.com.

Сейчас Ryаnair обслуживает два еженедельных рейса Киев-Берлин по понедельникам и пятницам. Кроме того, для указанных рейсов изменится терминал прибытия — теперь самолёты будут приземляться в терминале Берлин Бранденбург.

Лоукостер Wizz Air также перейдет на ежедневный режим рейсов по маршруту Киев-Берлин с октября этого года. Дополнительные рейсы будут доступны весь зимний сезон.