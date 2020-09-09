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В Киеве от корорнавируса умерли 250 человек: за сутки 4 летальных случая

09.09.2020

В среду, 9 сентября, в Киеве за последние сутки умерли четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. На сегодня в столице уже 15 821 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, к сожалению, снова умерли 4 пациента с коронавирусом. Всего за период пандемии 250 летальных случаев. На сегодня в столице уже 15 821 подтвержденный случай заболевания COVID-19.  Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко

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