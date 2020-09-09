«Красили попы синей краской»: Лукашенко пожалел силовиков и заявил, что протестующие сами рисовали себе синяки

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, пострадавшие в результате насилия силовиков попросту сфальсифицировали свои травмы.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

«Некоторым девчонкам попы красили синей краской. Кому-то бок замазали, и спина вся синяя», — сказал он.

Лукашенко утверждает, что у протестующих уже сошли синяки, при этом он говорит, что в больницах якобы лежат порядка 40 сотрудников ОМОНа, у некоторых из них сломан позвоночник.

«А некоторые никогда уже не встанут и к жене своей не подползут», — добавил Лукашенко.