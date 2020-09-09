В Грузии запретили застолья

С 10 сентября в стране запрещены любые коллективные посиделки, включая свадьбы, юбилеи и поминки.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Непосредственной причиной восстановления карантинных мер, действовавших в ходе острой фазы распространения нового коронавируса, стал неожиданный «взрыв» заболевания в одном из регионов после проведения свадьбы с 500 гостями.

«Свадебный кластер» COVID-19, по утверждению медиков и эпидемиологов, привел к тому, что число инфицированных за день в стране составило 44 человека — печальный «рекорд» за все время пандемии для Грузии, гордящейся своим «зеленым статусом» страны, успешно победившей эпидемию.

За нарушение запрета организаторам застолья грозит штраф в размере 10 тыс. лари ($3250). По последним данным, в Грузии выявлено более 1,7 тыс. заболевших коронавирусом, умерли 19 человек.