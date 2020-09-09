Сергей Лямец: “Коломойский расчехлил медиа-пушки и проявил недюжинную фантазию”

Как я и думал, Игорь Коломойский расчехлил медиа-пушки. И как всегда, Хитрейший проявил недюжинную фантазию.

Вчера государственная генерирующая компания «Центрэнерго», на которой больше года паразитирует Коломойский, радостно завила, что начала в сентябре покупать уголь у государственных шахт. Что важно, по цене 1650 грн/тонна.

«Государственные шахты пошли нам навстречу после наших обращений в связи с необходимостью снижения себестоимости единицы электроэнергии», – сообщили в «Центрэнерго».

Я не зря акцентировал внимание на цене. Она всего на 10 грн/тонна ниже, но ниже (!) цены, которую платило до этого «Центрэнерго» в адрес ДТЭК Рината Ахметова.

То есть, это прямой выпад Коломойского против Ахметова – раз.

Естественно, олигарх не стал бы устраивать такой трюк просто для того, чтобы закатить шар в ворота конкурента. Тут игра более интересная.

Совсем недавно «Центрэнерго» начало покупать уголь с госшахты «Добропольеуголь». Шахта государственная, но ее с 2010 года арендует ДТЭК. Покупать уголь у Ахметова компанию заставил Фонд госимущества, а ФГИ в свою очередь выполнил поручение премьера и президента. Но Коломойскому не нужен этот уголь. Ему вообще не нужен уголь, потому что Коломойский уже много месяцев подряд продает на «Центрэнерго» природный газ. А в будущем планирует вообще заглушить топки электростанций, чтобы использовать компанию как чистого трейдера. Поэтому ему очень нужно «сбить» поставки ДТЭКовского угля. Это два.

Но и это не все. Цена угля в контракте с ДТЭК была посчитана с применением международных биржевых котировок. По той самой формуле «Роттердам+», которая недавно была признана невиновной в суде.

Еще со старта «Центрэнерго» заявляло, что ей такое ценообразование не подходит. И вот, спустя два месяца компания сообщает, что договаривается с госшахтами о поставках угле по цене, которая всего на 10 грн дешевле от цены по «Роттердам+». А значит, вроде как Коломойский борется не просто с поставками угля Ахметова, а с общепризнанным образом вселенского зла. И ничего, что суд по «Роттердам+» рассыпался – всегда можно сказать, что украинские суды коррумпированные. Это три.

А вот и четыре. Самая большая странность в этой ситуации – крайне низкая цена. Как компания смогла договорится о поставках угля с государственных шахт, если средняя себестоимость угля госшахт в первом полугодии 2020 года составила 3840,5 грн/тонна? А это в два с половиной раза выше цены, по которой ЦЭ договорилась с государственными шахтерами.

Самая высокая себестоимость угольной продукции у “Лисичанскугля” – 21372 грн/ т и “Волыньугля” – 19508 грн/т. А самая низкая у “Львовугля” – 2379 грн/т и “Шахты “Надежда” – 2711 грн/т.

Как видим, в государственном угольном секторе нет ни одной шахты, которая могла себе позволить продавать уголь по 1650 грн/тонна.

Тогда как выходит такая экономика и кто покрывает разницу между себестоимостью и 1650 грн/тонна?

Оказывается, компенсирует государственный бюджет! А вы думали? Цену для «Цэнтрэнерго» снизили за счет увеличение государственных дотаций на компенсацию разницы между ценой продажи и себестоимостью добычи угля на государственных шахтах.

Ежегодно государство дотирует эту разницу из бюджета. В 2019 году объем госдотаций составил 2,63 млрд грн, а в 2020 они запланированы на уровне 3,56 млрд грн.

Таким образом, из-за спеццены для «Центрэнерго», запланированных на этот год дотаций не хватит. Шахтеры еще не знают, что они приедут в Киев, застучат касками под Офисом президента, и Верховная Рада экстренно внесет изменения в расходы государственного бюджета. Правильно, чтобы увеличить объем госдотаций государственным шахтерам.

То есть, дорогие плательщики налогов, мы с вами заплатим миллионы, чтобы Игорь Коломойский купил уголь для «Центрэнерго» значительно ниже себестоимости и всего сего на 10 грн ниже от цены ДТЭК.

Наверное, вы подумали: «Черт с ними, с налогами. Главное, что поможем шахтерам добывать и продавать уголь». И тут неувязка. Мы лишь ненадолго поможем Коломойскому. А потом он перестанет покупать уголь госшахт вообще – ведь у него в планах заглушить печи «Центрэнерго», чтобы просто перекупать на рынке дешевую электроэнеергию «Энергоатома».

То есть, развесив уши на пиар Коломойского, мы в конце концов накажем и государственных шахтеров «Добропольеугля», и государственных шахтеров других шахт. И я вас уверяю, у того же Ахметова не будет ни одного резона платить шахтерам «Добропольеугля» просто так. Скорее всего, если прекратятся поставки на «Центрэнерго», он остановит работу арендованных у государства шахт.

Теперь самое интересное. Давайте ответим на вопрос: а кто из чиновников согласовал пересмотр рекомендованной цены угля государственных шахт?

Такое добро может дать только Министерство энергетики, а точнее, ответственный за угольную отрасль заместитель министра.

На данный момент профильным замминистра по углю является Александр Зорин. Как писала «Экономическая правда», этот человек из орбиты группы Приват Игоря Коломойского. Больше года он зарабатывает на «Центрэнерго» через поставки электроэнергии на свои предприятия.

Зорин – человек из обоймы смотрящего за угольной отраслью Виталия Белчякова. Он тоже входят и орбиту Коломойского. В 2019 году это бизнесмен отобрал роль смотрящего за государственным углем у Виталия Кропачева, который работал в интересах Порошенко.

Таким образом, снижение цены государственного угля значительно ниже средней себестоимости целиком вписывается в интересы Игоря Коломойского. Он по-прежнему заинтересован в поставках дешевой электроэнергии на свои ферросплавные заводы – это крупнейшие потребители электроэнергии в стране.

Напомню, что сегодня «Центрэнерго» практически полностью работает на предприятия Коломойского. Такое «сотрудничество» каждый квартал приносит компании миллиардные убытки. И будет еще хуже.

14 августа «Центрэнерго» на аукционе продала Коломойскому всю электроэнергию, которую она произведет в четвертом квартале этого года. Электроэнергия обойдется Коломойскому в 1,07 грн за кВт-ч, а общая стоимость проданной электроэнергии – 4,9 млрд грн. Это значительно ниже рыночной цены на РДН, которая сейчас составляет 1,5 грн за кВт-ч. А также на 35% ниже себестоимости ее производства на «Центрэнерго» – 1,6 грн/кВт-час, если производить только путём сжигания угля без применения газа.

Как же «Центрэнерго» сможет продать электроэнергию на 35% ниже себестоимости? Если работать как электростанция, компания окажется в глубоком убытке. Но и тут Коломойский нашел решение. Основную часть ресурсу «Центрэнерго» купит на балансирующем рынке, куда выпадает 40% электроэнергии из-за профицита. В основном это электроэнергия… тадам… «Энергоатома». Компании, которую так рьяно защищают лоббисты Коломойского в последние месяцы.

Дешевая электроэнергия от «Энергоатома» появляется следующим образом. Компания сначала выставляет свою энергию на рынок «доба наперед». Там ее никто не покупает, но просто не продавать электроэнергию нельзя. «Энергоатом» не может просто заглушить реакторы, как это делают тепловые станции. Он все равно произведет эту энергию.

Поэтому непроданные объемы вываливаются на другой сегмент рынка – балансирующий. Там продается все, что не было продано заранее. Цена на балансирующем рынке продается с дисконтом в 45% от цены РДН. Это в своем роде наказание для генерации за то, что она не смогла спрогнозировать свои продажи. Хотя в случае с атомными станциями такая постановка вопроса звучит глупо. Они являются базовыми в экономике, их задача – всегда производить одно и то же количество энергии. И только из-за кризиса, когда потребление э/э в Украине обвалилось, «Энергоатом» оказался в этой странной абсурдной ситуации.

И тут в дело вступает «Центрэнерго». По правилам, на балансирующем рынке э/э может выкупать только генерация, предварительно разгрузив свои блоки (снизив объемы производства). Это то, что нужно Коломойскому. «Центрэнерго» полностью глушит свои блоки – и продает клиентам ресурс «Энергоатома», который выкупает на балансирующем рынке с дисконтом в 45%.

Прикол в том, что в этой схеме уголь государственных шахт не фигурирует вообще ни разу. Он попросту не нужен. Из всех огромных мощностей «Центрэнерго» Коломойскому нужны только кабинет, стол, ручка и расчетный счет.

Вот как «Центрэнеро» под управлением Коломойского обеспечивать потребность олигарха в электроэнергии за счет убытков «Энергоатома». А теперь будет еще и за счет госшахт, которым потребуется еще больше дотаций из бюджета.

Ну и последний гвоздь. Плановый убыток «Центрэнерго» от такой операции составит 4 млрд грн в квартал!

Поэтому не верьте глазам своим. За «перемогой» о покупке угля госшахт ниже себестоимости стоит банальная схема. О которой, кстати, известно Зеленскому. Но как мы знаем, своих президент не сдает. А не своих – не замечает.