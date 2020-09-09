Лукашенко объяснил, зачем летал над Минском с автоматом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ 8 сентября рассказал, с какой целью взял в руки автомат и ходил с ним в разгар протестов в Минске вместе с сыном Колей.

Президент тем самым демонстрировал решительность и готовность защищать страну. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Беларусь, ссылаясь на журналистов, беседовавших с Лукашенко.

— Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать страну до конца, — объяснил Лукашенко замысел своего поступка.

Кроме того, белорусский президент в интервью РосСМИ повторил несколько тезисов, которые ранее уже звучали в его выступлениях. Он подчеркнул, что четверть века обустраивал Беларусь и «просто так всё это не бросит». Тем более, что если он уйдет, его сторонников «будут резать».

Лукашенко подчеркнул, что за протестами в стране стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии (Украине в этот раз повезло — Бацька нашу страну в этом ряду не упомянул). Однако есть и внутренние причины, создавшие питательную среду. выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые хотят власти.