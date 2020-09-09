Штрафы за превышение скорости увеличат в 7 раз

В Украине могут увеличиться штрафы водителям, которые нарушают скоростной режим, так как депутаты Верховной Рады в первом чтении утвердили законопроект №2695.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, законопроект №2695, разработанный МВД, предлагает увеличить штрафы для водителей, нарушивших скоростной режим более чем на 50 км в час, почти в 7 раз — до 3 400 гривен. Сейчас украинских водителей, которые превысили скорость на более 50 км, штрафуют на 510 грн.

Геращенко отметил, что в Европе водителей за превышение скорости могут оштрафовать на 300-500 евро. Такой высокий штраф заставляет многих водителей соблюдать скоростной режим.

МВД рассчитывает, что если увеличится штраф за превышение скорости, то украинские водители станут ездить более аккуратно, будут соблюдать ПДД,

Ранее стало известно, что на украинских дорогах до конца 2020 года появятся четыре полицейских «фантомных патруля» без опознавательных знаков. Они будут во время движения измерять скорость встречных автомобилей.