В Европе нашли замену для «Северного потока-2»

Власти Польши готовы предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа, если Берлин откажется от использования российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сказал пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского телевидения в среду, 9 сентября.

«Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», – сказал Мюллер, отвечая на вопрос о том, сможет ли Польша предложить ФРГ возможности газопровода Baltic Pipe вместо «Северного потока-2».

«Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом», – объяснил Мюллер.

По его словам, «такие инициативы, как «Северный поток — 2″, противоречат идее солидарности и энергетической безопасности».

Польский газопровод Baltic Pipe позволит транспортировать природный газ через Балтийское море из Норвегии в Польшу.