Монах РПЦ викопував на цвинтарі кістки й продавав їх як мощі святих

У Красноярську РФ затримали ченця, який організував торгівлю святими мощами. Правда, за мощі він видавав людські останки, викопані на місцевому кладовищі.

На допиті чоловік кілька разів змінював свідчення, але в підсумку у всьому зізнався.

Як повідомляє CredoPress, затриманого з людськими кістками в Красноярську “батюшку” звуть Діонісій Поспєлов. Він дійсно православний монах. І досить відомий в певних колах.

З сумкою з черепом і кістками він планував вирушити до Москви, а потім до Петербурга, щоб передати останки на православну експертизу, на предмет святості. І “наживатися на них не планував” – навпаки, заявив, що хотів подарувати їх РПЦ.

Він підтвердив, що знайшов їх на кладовищі в Єнісейську – під Красноярськом. Але каже, що нічого не копав – “просто відсунув якийсь камінчик і знайшов кістки”, які “благоухали”. Причому такі знахідки він робить не вперше і раніше з питаннями від правоохоронців не стикався.

Як з’ясувала “Фонтанка”, в православному інтернеті Діонісій – досить популярна особа. У мережі його називають і афонским ченцем, і відомим дослідником, і перекладачем давніх християнських текстів. На цій посаді він давав інтерв’ю православному інформаційному агентству ще в 2006 році.

У біографічній довідці уточнюється, що він закінчив аспірантуру в Інституті загальної історії РАН (відділення палеографії, кодикології та візантійської дипломатики), і останнім часом у сферу його наукових інтересів входять тексти послідовників ісихазма – містичного православного вчення про духовне перетворення людини.

У мережі можна знайти його праці і рецензії на них. На думку деяких священнослужителів, він міг бути людиною, що ховається за проектом “Симеон Афонський”, який свідомо використовував тексти східного походження і маскував їх під православні, видаючи за практичні поради про духовне життя для християнина і для ченця.