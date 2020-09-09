Ксенія Мішина розповіла, на що люди готові заради популярності

Відома українська кіноакторка Ксенія Мішина незабаром стане головною героїнею нового сезону “Холостяка”.

З нагоди цього, красуня вирішила висловитися щодо популярності й того, що готові чоловіки зробити заради неї. Варто зауважити, що за серце Ксенії боротимуться 15 учасників шоу, а історію кохання можна буде побачити вже цієї осені.

У своєму фотоблозі знаменитість зізналася, що ніяк не може звикнути до того, що в сьогоднішніх реаліях популярність стала певною валютою. Втім, на особистому прикладі, вона розуміє, що означає бренд, аудиторія та шанувальники.

Ксенія зазначила, що інколи буває так, коли усе що її оточує – йде проти її світогляду. Красуня запитала, на що готові йти люди заради впізнаваності й популярності та чим готові пожертвувати.

Попри усе, майбутня “холостячка” переконана, що почуття влади не тільки затьмарює думки, але й приносить біль. Ксенія додала, що інколи їй стає страшно, оскільки вона не може повністю довіряти тим, хто поруч з нею.