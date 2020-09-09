Безлер об отмене «указа «Пушилина об уничтожении позиций ВСУ: «Шумское побоище» закончилось, не успев начаться»

Экс-командир горловских подразделений боевиков «ДНР» Игорь Безлер на своей странице в резко отреагировал на «отмену указа» «главы ДНР» Дениса Пушилина об «уничтожении украинских позиций» в районе населенного пункта Шумы.

Безлер, который ранее не воспринял всерьез угрозы Пушиина отметил, что изначально не верил в то, что члены НВФ рискнут открыть огонь:

«Как и ожидалось, все это „Шумское побоище“ так и закончилось, не успев начаться.„Последнее китайское предупреждение“ — данное выражение возникло в связи с обострением американо-китайских отношений в 1950—1960-х годах, касающихся так называемого тайваньского вопроса. Первое предупреждение было сделано Китаем, как не смешно, именно 7 сентября, но только в 1958 году. Выражение давно стало иносказательной идиомой. До 900 не дотянули, остановились на трех».