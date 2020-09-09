Мовний омбудсман перевірить, чи перейшли російськомовні школи на українську

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови контролюватиме дотримання мовного законодавства, зокрема перехід російських шкіл на українську мову навчання.

Про це заявив мовний омбудсман Тарас Кремінь, інформує “Суспільне”.

За його словами, контролем за навчально-виховним процесом займаються місцеві органи управління освітою і МОН, а Уповноважений із захисту державної мови буде контролювати виконання мовного закону.

“Тому щодо виконання мовного законодавства стосовно можливих порушень ми, звичайно, будемо проводити відповідний моніторинг і в цьому році, і в подальшій перспективі, – сказав Кремінь.

Він уточнив, що норма закону щодо штрафу за порушення мовного законодавства почне діяти через два роки.

“Сьогодні ми можемо готувати виняткого звернення до тих чи інших установ, організацій за зверненням громадян та за результатами моніторингу діяльності державних установ у різних сферах”, – сказав мовний омбудсман.