У Зеленского глупое желание пиариться. Участие в брифинге по Шеремету – пример, – Богдан

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает, что президенту Владимиру Зеленскому свойственны неопытность и глупое желание постоянного пиара.

Об этом Богдан сказал в интервью Дмитрию Гордону.

“Самое глупое по делу Шеремета, если ты посмотришь пресс-конференцию, ты там не увидишь только одного чиновника высшего звена – меня… Не надо было ехать президенту на пресс-конференцию. Я говорил, что не надо. Это глупый пиар и ни к чему хорошему не приведет. Даже, если суд их осудит, то они смогут обращаться в ЕСПЧ, что присутствие президента заранее предопределило приговор. Но неопытность, помноженная на глупое желание постоянного пиара, дают ошибки”, – сказал Богдан.

Далее бывший глава ОП заявил, что, по его мнению, количество ошибок, совершаемых президентом, растет.

“Ошибок все больше. Скорее всего это приведет к трагедии”, – считает Богдан.