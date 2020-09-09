«Он молодой, неопытный»: Лукашенко заявил, что Путин просил его «по-отечески» поговорить с Зеленским

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что российский лидер Владимир Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ.

Самопровозглашенный президент РБ возмутился, что в Украине его сейчас критикуют, хотя он всегда поддерживал украинцев.

«Огромное количество (украинцев, — ред.) живут в Беларуси и они после этого меня начинают поучать. И даже Зеленский! Ну ладно эти отмороженные, бывшие (политики, — ред.). Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал… И это одобрял Путин. Говорит: «Ты его поддержи там, там. Молодой, неопытный»», — сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос пропагандистки Маргариты Симоньян, что неужели Путин просил Лукашенко поддерживать украинского президента, и. о. президента Беларуси ответил: «Да, по многим вопросам».

«Ну как поддержал: «Ты поговори с ним, он молодой». Ну так, по-отечески. Говорю, ну хорошо, я уже поговорил с ним. Я поехал на Форум регионов туда. Поговорил, рассказал, что у Путина нет такой цели «Киев захватить», оттяпать всю восточную Украину. У Путина хватает России», — утверждает Лукашенко.

Он назвал Зеленского «понимающим человеком», который к нему хорошо относился.

«И тут бах – заявление. Почему? Американцы написали, так как Меркель, Макрону и другим написали из центра под Варшавой. Вот это, это скажи. И они говорили это недавно», — подытожил и. о. президента Беларуси.