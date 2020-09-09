Богдан: Преследование властью Порошенко — это раздувание его рейтинга. Ермак тайно с ним обедает в Санаханте

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что преследование пятого президента Петра Порошенко со стороны действующей власти — это раздувание его рейтинга.

Такое мнение Богдан высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«То, что сейчас происходит (преследование Порошенко) это, по-моему, раздувание рейтинга Петра Алексеевича», — сказал он.

На уточняющий вопрос, от глупости или сознательно, Богдан ответил: «Я не знаю, но я слышал, что некоторые чиновники Офиса Президента часто бывают в Санаханте, где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Эти совпадения бывают очень очень часто».

При этом Богдан не стал называть фамилии чиновников. «Я не буду называть фамилии, но все понимают. Почему? Потому что мне нравится, когда кое-кто будет бегать по потолку возмущаться: «Что он сказал». А все будут говорить: «Так он же тебя не назвал, че ты нервничаешь», — отметил экс-глава ОП.

По его словам, некоторые телеграм-каналы, которым он верит, говорили, что таких обедов было как минимум 4.

«Мне кажется, что это точно распасы, потому что такие вещи по глупости нельзя сделать», — резюмировал Богдан.

Позже в интервью Богдан заявил, что глава ОП Андрей Ермак встречается с Петром Порошенко в этом бутике.

«»Прямой канал» очень плохо отзывается о президенте. Но нету ни слова плохого о Ермаке. И возьмем 112, Zik, NewOne — Кабмин это вообще страшное зло, Зеленский — плохой. А слово о Ермаке — нету?», — отметил Богдан комментирую слухи о том, что якобы он стоит за кампанией против Ермака.

Гордон задал наводящий вопрос: «»Прямой канал» ни слова о Ермаке. Так это Ермак встречается в Санаханте?».

«Я слышал такие слухи, что встречается. Именно Ермак с Порошенко. Ты меня словил», — добавил Богдан.