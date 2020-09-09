Кравчук підтвердив, що бойовики завтра інспектуватимуть позиції ООС біля Шумів

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що інспектування українських позицій поблизу Шумів відбудеться завтра, 10 вересня. Участь в інспектуванні братимуть представники України, ОБСЄ та бойовики.

Про це Кравчук розповів в коментарі “ТСН”.

За його словами, інспектувати позиції Об’єднаних сил буде українська сторона в межах Спеціального центру з координації та контролю, координаторка ОБСЄ Хайді Грау та бойовики з окупованої території Донецької області.

Однак, Кравчук не вважає, що це рішення є формалізацією бойовиків так званої “ДНР” та окупованих території Донецької області, оскільки інспекція відбуватиметься за участі представниці ОБСЄ.