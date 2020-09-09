Акторку Кеті Голмс підловили на поцілунках з новим бойфрендом

Довгих шість років Кеті Голмс зустрічалася з колегою Джеймі Фоксом, але цей роман не скінчився казковим весіллям. Після розриву з 52-річним актором красунечка ні з ким не зустрічалася. Однак, нещодавно її сфотографували в обіймах відомого ресторатора.

Новим бойфрендом Голмс виявився шеф-кухар та бізнесмен Еміліо Вітоло (Emilio Vitolo). Парочку застукали на пристрасних поцілунках в одному нью-йоркському ресторані.

На отриманих від папараці світлинах видно, як Кеті сидить на колінах чоловіка, який міцно обіймає її за талію. Для романтичного побачення акторка обрала класичні джинси, білу футболку, а волосся зав’язала у недбалу гульку.

За словами очевидців, на початку вечора закохані поводилися стримано, але потім вже не приховували своїх почуттів. Вони постійно торкалися одне до одного, багато розмовляли та сміялися. Поки що знаменитості не коментують цю ситуацію.

: Е!