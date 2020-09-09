Богдан советует Зеленскому войти в историю, обнулив полномочия президента

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем экс-чиновник рассказал, благодаря чему президент Владимир Зеленский может войти в историю Украины.

Интервью вышло на YouTube-канале «В гостях у Гордона» вечером 9 сентября.

Богдан порекомендовал главе государства провести конституционную реформу. Он назвал, что нужно изменить в основном законе страны в первую очередь:

Уменьшить полномочия президента и превратить Украину в парламентскую республику.

Провести децентрализацию.

Что касается второго пункта, по словам Богдана, не нужно бояться давать больше власти на места. И привел в пример федеративные государства: США и ФРГ.