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Богдан советует Зеленскому войти в историю, обнулив полномочия президента

10.09.2020

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем экс-чиновник рассказал, благодаря чему президент Владимир Зеленский может войти в историю Украины.

Интервью вышло на YouTube-канале «В гостях у Гордона» вечером 9 сентября.

Богдан порекомендовал главе государства провести конституционную реформу. Он назвал, что нужно изменить в основном законе страны в первую очередь:

  • Уменьшить полномочия президента и превратить Украину в парламентскую республику.
  • Провести децентрализацию. 

    • Что касается второго пункта, по словам Богдана, не нужно бояться давать больше власти на места. И привел в пример федеративные государства: США и ФРГ.

     

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