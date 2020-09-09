Богдан сказал, кто может стать следующим президентом Украины

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал журналисту Дмитрию Гордону. В нем он назвал людей, которые по его мнению, претендовать на пост президента Украины.

Интервью опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона» 9 сентября.

Гордон поинтересовался, кто может прийти вместо Зеленского.

Богдан заявил, что видит четырех человек, которые могут занять пост президента, так как проводят идеологию центризма.

«Кличко. Если будет феерическая избирательная кампания, если он… будет говорить о жизни, если он будет говорить красиво и создаст команду, у него есть потенциал. Гройсман. Дима Разумков и Андрей Портнов. Это такая темная лошадка, ты удивишься, когда он стартанет. Это точно, я чувствую», — сказал Богдан.