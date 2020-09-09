Расследование: Сотрудники ФСО РФ прямо на работе качают и раздают детскую порнографию

С 10 по 21 августа с IP-адресов Федеральной службы охраны (ФСО) России скачали и раздали несколько десятков гигабайтов детской порнографии.

Об этом говорится в расследовании Снаружки Центра «Досье».

Журналисты изучили данные IP-адресов ФСО РФ и выяснили, что сотрудники активно скачивают пиратский контент. Среди загрузок — детские мультфильмы, фильмы, сериалы и детская порнография.

«Информация об одном из торрентов списка с китайским именем 欧幼, полученная с помощью сервиса BTDigg, показывает, что внутри содержатся сотни видеороликов с детской порнографией», — пишут журналисты.

Судя по названиям файлов, отмечают участники расследования, сотрудники ФСО РФ скачали несколько гигабайтов порнографических видеоматериалов с участием подростков, а также четырех- и пятилетних детей.ить, что основные задачи ФСО, закрепленные в законодательстве, не включают в себя борьбу с распространением подобного контента, поэтому его скачивание, к сожалению, вряд ли можно объяснить рабочей необходимостью», — пишут журналисты.

«Снаружка» также пишет, что один из IP-адресов, принадлежащий сети ФСО, не только загрузил, но и в течение как минимум трех дней «раздавал» торрент с детской порнографией.