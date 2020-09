12 снимков, которые доказывают, как изменился мир за последние 100 лет (фото)

Иногда фотографы умеют «поймать» момент, который остается в истории навсегда. Благодаря таким кадрам можно отследить, как стремительно меняется мир.

Полицейские в США сопровождают 6-летнюю Руби Нелл Бриджс Холл в школу в 1960 году. Руби стала первым темнокожим ребенком, который пошел в начальную школу, где учились только белые. Ребенку предстояло столкнуться с огромным давлением со стороны общества, информирует enovosty.com/news.

Арест суфражистки Эммелины Панкхёрст в 1914 году. До момента, когда Конгресс США запретит дискриминацию на выборах по гендерному признаку, остается еще 6 лет.

Первая женщина-полицейский в Вашингтоне (1918 год). Регулировщица.

Женщина в противогазе катит закрытую коляску. Во время Второй мировой войны немецкие самолеты сбрасывали на Великобританию газовые бомбы. Многие граждане постоянно носили с собой противогазы. Как говорилось в одном из мотивационных плакатов: «Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе» (Keep Calm and Carry On).



Мама укачивает своего ребенка, 1941 год.

Дети в Лондоне прыгают через скакалку, южное побережье Англии, ок. 1940 года.

Аннетт Келлерман пропагандирует право женщины носить облегающий слитный купальник, 1907 год. Была арестована за непристойное поведение.

Маленькая девочка укачивает куклу, сидя на руинах своего разбомбленного дома. Лондон, 1940 год.



Измерение купальных костюмов: если они окажутся слишком короткими, женщин выгонят с пляжа, 1920 год.

Королева Мин — последняя королева Кореи, правила до 1895 года, когда произошла аннексия страны Японией. О ней писали: «Мало найдётся в Корее людей, равных Её величеству по проницательности и дальновидности. В искусстве же умиротворения врагов и завоевания преданности подданных у неё нет равных».

На рассвете в 1895 году группа вооруженных японцев ворвалась к ней в спальню. Увидев несколько одинаково одетых женщин, они стали спрашивать, кто из них королева. Так как никто не признавался, японцы принялись убивать придворных дам без разбора. Но нервы королевы Мин не выдержали, она сорвалась с места и выбежала в коридор. Японцы догнали ее и закололи мечом.

Джозефин Бейкер борется с расизмом, усыновив 12 детей разных этнических групп со всего мира. На фото она держит своего десятого ребенка, мальчика из Венесуэлы (ок. 1959 года).

Онна бугэйся — женщины-самураи, принадлежащие к японской знати. Кланы самураев тренировали своих дочерей, как воинов, обучая их боевым навыкам, чтобы те были в состоянии защитить свои дома или сражаться вместе со своими мужьями.

