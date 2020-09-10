Богдан: Путин уважал Зеленского, он хотел найти решение войны в Украине, но мы его как-то жестко кинули

Глава России Владимир Путин уважительно относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но сейчас есть ощущение, что их отношения испортились. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

«Чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Он во время разговора, мне показалось, что он провел аналогию себя с молодым избранным президентом Владимиром Зеленским. У него похожая ситуация. У него Чечня была, развал, экономика», — сказал он.

Во время первой встречи лидеров Богдан понял, что будет «тяжелый переговорный процесс».

«Мне кажется, что успеха там в ближайшее время не будет. Выступали по очереди Зеленский, Меркель, Макрон. Все высказывались за усовершенствование Минских соглашений», — добавил он.

При этом Путин с Зеленским обращался вежливо и на «вы».

«Очень уважительно. Я не знаю сейчас, но в то время чувствовалось, что он хотел найти решение проблемы. Я не знаю из каких мотивов, экономических, политических. Мне кажется, что-то из политических мотивов, в том числе», — отметил бывший чиновник.

По его мнению, у Зеленского была «бешеная поддержка». В том числе и в России.

«Воевать с любимчиком своего народа — это представить себя не адекватом. И проблема в том, что на сегодняшний день все кардинально поменялось», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, как сейчас складываются отношения Путина и Зеленского, Богдан отметил, что может судить только о «публичных моментах», в которых хорошо разбирается.

«Если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные, это называется дипломатический провал. Это значит, что переговоры прошли плохо. И то что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули. Наобещали одно — не сделали ничего», — резюмировал он.