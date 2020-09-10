Ставленника Ложкина перевели из Офиса президента в департамент аудита Минэкономики

Один из самых молодых руководителей департаментов АП, а ныне Офиса президента Андрей Девко очень тихо перевелся в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом редакция 368.media узнала из декларации чиновника.

Стоит отметить, что в Администрацию президента Петра Порошенко Андрей Девко попал еще в сентябре 2014 года в возрасте 30 лет и очень быстро был повышен до руководителя главного контрольного департамента. Причина — бизнес-связи его отца Валерия Девко с бывшим главой администрации Борисом Ложкиным. Они вместе с семьей Ложкина организовали настоящую монополию на рынке медицинской оптики.

Однако, после смены власти Андрея Девко из Офиса президента убрали, отправив на должность директора департамента внутреннего аудита Минэкономики, которое возглавляет Игорь Петрашко. Интересно, что при этом Девко не подавал ни декларацию перед увольнением, ни после, ни кандидатскую, что уже можно квалифицировать по ст. 366-1 УК.

В остальном, согласно его ежегодной декларации за 2019 год, семья чиновника (он с женой и четверо детей — Ред.) официально владеет двумя киевскими квартирами: одна площадью 167,9 кв. м оформлена на Андрея Девко, вторая, площадью 32,8 кв. м — на жену Викторию Девко. Еще на Андрея Девко оформлено в Киеве машино-место площадью 20,1 кв. м.

Девко с женой не прочь похвастать в декларации предметами роскоши: кроме ювелирных украшений он задекларировал часы престижных брендов Zenith, Omega, Ulysse Nardin, а жена — мобильный телефон Vertu и часы Omega. Кроме того, с 2019 года Андрей Девко ездит на оформленном на отца автомобиле Lexus LS460 (2007), больше никаких авто он не декларировал.

Что касается бизнеса, то весь он оформлен на жену — у Виктории Девко доли в ООО «Провижн Оптикс» и ООО «Вандрмед», занимающихся торговлей фармацевтикой и медицинской оптикой, а также в ООО «Провижн Груп», которое занимается оптовой торговлей одеждой и обувью. Кроме того, на нее оформлены четыре торговые марки и зарегистрированная в 2016 году британская компания Nawess Trades LLP, причем род ее деятельности не указан ни в одном из реестров.+

Что касается доходов, то сам Андрей Девко задекларировал за 2019 год 421 тыс. гривен зарплаты в АП и еще 61,4 тыс. — в Минэкономики, тогда как за 2018-й получил из бюджета 501 тыс. гривен. Жена заработала получила в качестве роялти 210 тыс. гривен, причем 192 тыс. из них от некоего ФЛП Борисенко Дениса Валерьевича. Еще она получила 37,9 тыс. гривен финансовой помощи при рождении ребенка. Всего доходы семьи за 2019 год таким образом составили 730,3 тыс. гривен.

Сбережения семьи при этом составляют 170,5 тыс. долларов, 32 тыс. евро и 233,6 тыс. гривен наличностью и на банковских счетах.