Сербия заморозила военные учения с Беларусью и РФ по требованию Евросоюза

Сербия заморозила все военные учения на полгода. Об этом заявил министр обороны страны Александар Вулин, передает «ТАСС».

Такое решение правительство приняло после требования Евросоюза об отказе от предстоящих учений в Беларуси.

«Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза…От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Беларусью», – отметил министр.

По его словам, в ближайшие шесть месяцев страна не будет принимать участия ни в каких учениях – «ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с КНР, ни с ЕС».

«Мы являемся военно нейтральной страной. Чтобы сохранить нашу позицию военного нейтралитета, избежать или хотя бы уменьшить последствия усиленных нападок на нашу страну, нашу политику и нашу экономику, правительство Республики Сербия на сегодняшнем заседании приняло решение на шесть месяцев прервать военные учения и все активности со всеми партнерами», – добавил Вулин.

Речь идет об учениях «Славянское братство – 2020», которые должны состояться с 10 по 15 сентября. С 2015 году в них принимают участие военнослужащие трех стран – Сербии, России и Беларуси.