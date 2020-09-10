«Мне не нравятся мужчины с кошачьими повадками»: Богдан раскритиковал работу Ермака в Офисе президента

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он в пух и прах раскритиковал работу своего преемника Андрея Ермака.

Интервью вышло на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

По словам Богдана, при Ермаке в Офисе совершенно не поставлена аппаратная работа, начался развал по информационной политике.

Он сказал, что Ермак ему сразу стал антипатичен на личностном уровне.

«Мне не нравятся мужчины с кошачьими повадками», — признался Богдан.

Собеседник Гордона также сообщил, что Ермак постоянно ездит с работы и на работу вместе с Зеленским и часто меняет его мнение по уже принятым решениям.

При этом Ермак, по словам Богдана, не имеет никакого опыта работы в сфере госуправления — и это огромная проблема.

«У меня как было? Я каждый понедельник проводил совещание. То есть в воскресенье уже не забухаешь. И это сильно всех дисциплинирует», — поделился аппаратной мудростью Богдан.