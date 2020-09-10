Кто больше всех влияет на Зеленского: названа неожиданная фамилия

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал имя человека, который имеет большое влияние на Зеленского.

Как передает «Апостроф», Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, самое большое влияние на Владимира Зеленского имеет нардеп-ресторатор Николай Тищенко. Более того, Зеленский в конце прошлого года хотел сделать Тищенко главой фракции вместо Давида Арахамии.

А вот жена президента, по словам Богдана, старается не влиять на главу государства в политических вопросах. Хотя бывший чиновник добавил, что Елена Зеленская приложила усилия к ухудшению отношения к нему со стороны президента. Но более подробно эту мысль не развил.