В завершение интервью Гордону Богдан обратился к Зеленскому словами из блатной песни

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, освобожденный с этой должности зимой, дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Оно длилось четыре с лишним часа. В конце беседы гость студии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Интервью появилось на YouTube-канале «В гостях у Гордона» 9 сентября.

Богдан сказал, что в последний раз виделся с Зеленским за день до своей отставки — 10 февраля. После этого Гордон предложил гостю сказать несколько слов главе государства.

«Владимир Александрович, я понимаю, что сложные слова вы не услышите. Пока ещё не поздно нам сделать остановку (строка из известной блатной песни «Постой, паровоз» — Ред.). Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу», — произнес Богдан.