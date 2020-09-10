Богдан: Ермак заключил с РФ соглашение, пункты уже выполняются. Среди них — увольнение прозападных политиков

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает существование документа, в котором примерно 13 пунктов с обещаниями нынешнего главы ОП Андрея Ермака России.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы… Это какой-то алгоритм действий. «Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то»», — сказал он.

При этом такое поведение украинской власти Богдан называет «утопией».«

Я точно знаю, что в это списке подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. Оно уже заканчивается. Остался один Аваков. Последнего Бурбу уволили. А до этого просто отследить…», — резюмировал он.