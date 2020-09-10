Инспектировать позицию ВСУ будет генерал РФ: Бутусов объяснил, чем обернется инициатива ОП

Проводить инспекцию военной позиции Вооруженных сил Украины будет российский генерал-майор Руслан Вахитов (Якубов).

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

«Генерал-майор Вахитов проверит, не нарушают ли защитники Украины условия «прекращения огня» с Россией! И если Вахитов согласится, что украинцы не нарушают, то тогда 1-й армейский корпус ВС РФ обещает не стрелять!», – написал он.

Журналист считает, что совместная с боевиками инспекция отбросит Украину назад в рамках Минских переговоров.

«Полное обнуление требования Украины к РФ выполнить условия Минских соглашений и освободить Дебальцево и другие районы, захваченные РФ в нарушение Минских соглашений», – добавил он.

По мнению журналиста, руководство страны, вступая в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората, не понимает, что эти действия наносят тяжелый урон нацбезопасности.

«Даже Пушилин (Пушилин!) может «додавить» президента Украины простой угрозой начать боевые действия», – написал он.

Бутусов отметил, что решение Зеленского подорвет авторитет государства и опозорит Украину на весь мир.

«Генерал Вахитов может посетить украинские позиции только в одном случае – если его там застрелят или разорвет миной. Все другие варианты станут позором исторического значения. В условиях предательских действий ОП, остается надеяться только на патриотизм украинских военных в спецслужбах и в армии», – резюмировал журналист.