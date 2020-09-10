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Санкції ЄС проти Білорусі затягуються через позицію Кіпру, – AFP

10.09.2020

Санкції Європейського союзу проти Білорусі за фальсифікацію виборів, політичні репресії та насильство проти демонстрантів затягуються через позицію Кіпру. При цьому в Брюсселі хочуть прискорити цей процес.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в ЄС.

За їх словами, Кіпр блокує економічні санкції, поки ЄС не погодиться з аналогічними заходами проти Туреччини у зв’язку з оспорюваною розвідкою природного газу в східному Середземномор’ї. 

При цьому в середу глава Європейської ради Шарль Мішель закликав 27 країн-членів ЄС “прискорити” санкції щодо Білорусі.

“Білоруська влада повинна звільнити політичних ув’язнених і дозволити громадянам реалізувати своє право на свободу слова і зібрань. Я закликаю прискорити процес санкцій”, – написав Мішель в Twitter.

Угода про санкції може бути досягнута тільки після наступної зустрічі міністрів закордонних справ 21 вересня.

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