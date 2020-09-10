Длительное употребление валерьянки или слишком большая доза, принятая однократно, могут представлять определенную опасность для организма, предупреждают специалисты.

Валерьянку часто не воспринимают как лекарство, считая что «таблетки из травы» не обладают сильным действием и безобидны для человека. Но это далеко не так, пишет medikforum.

Специалисты предупредили об опасности валерьянки. Например, говорят, они нужно помнить, что средство обладает спазмолитическим эффектом и может негативно повлиять на пищеварение – поспособствовать его замедлению и вместе с этим возникновению тошноты, рвоты.

Также прием валерианы может быть опасен при депрессии. Успокоительное действие препарата способно вызвать состояние ступора, характеризуемого замедлением реакций. При этом угнетение нервной системы может оказаться еще более значительным, вызвав усиление депрессивных настроений.

При длительном употреблении валерьянка способна вместо успокаивающего действия вызывать болезненное усиление тонуса с повышением давления, головной болью, тревожностью, бессонницей. Также крайне неприятное, изнурительное для человека состояние может спровоцировать прием слишком большого количества таблеток валерианы – в этом случае придется делать промывание желудка, предупредили специалисты.