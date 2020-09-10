Новый китайский кроссовер MG украл название у Honda

Это первая модель MG, получившая полноценное название вместо индекса. Но что об этому думает Honda?

Британская марка MG, входящая в состав китайской корпорации SAIC, представила новый кроссовер. Вместо традиционного цифрового индекса новинка получила полноценное название – Pilot, аналогичное внедорожнику Honda. Почему производитель выбрал именно его – непонятно. Скорее всего, это игра ассоциаций.

Кроме выбора нетрадиционного для MG имени, кроссоверу есть чем похвастаться. Например, полным соответствием дизайнерской стилистике марки. Ее главные особенности – рельефный капот и массивная решетка радиатора, визуально объединенная с бампером и украшенная крупным логотипом производителя.

За доплату MG Pilot будут доступны светодиодная оптика, цифровая приборка и панорамная крыша. О моторной гамме пока ничего ничего неизвестно. Ее обещают рассекретить через несколько месяцев.

Известно, что новый кроссовер MG Pilot будут продавать в первую очередь на китайском рынке. Позже местным клиентам предложат продвинутую версию кроссовера – Pilot Trophy. В отличие от стандартной, она получит спортивный экстерьер и салон, а также перенастроенную ездовую электронику.