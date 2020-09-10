В Шотландии нашли руины поселения загадочного древнего племени

Ученые нашли остатки их оборонительного сооружения.

В Шотландии археологи, работающие на вершине горы Трон Артура, которая находится в королевском парке Холируд в Эдинбурге, обнаружили стены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя Вотадинов, сообщает Edinburghlive.

По мнению археологов, найденные руины – это оборонительные сооружения, построенные вотадинами, – влиятельным народом, проживающим на Юго-Востоке Шотландии во времена Железного века (примерно три тысячи лет назад).

Хотя в наши дни Трон Артура выглядит дикой и необитаемой возвышенностью, по словам исследователей, когда-то здесь располагалось шумное и многолюдное поселение.

Издание уточняет, что во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы – другую.

Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством. Здесь же процветала торговля.