Повінь – зміна системи

Menu
Close

Лікар розповів про симптоми прояву дефіциту магнію

10.09.2020

Доктор медичних наук Анатолій Скальний розповів, що магній регулює функції серця, настрою, пам’яті, і симптоми, якими проявляється його дефіцит, відображають перш за все їх порушення.

За словами лікаря, частими симптомами нестачі магнію є зниження настрою і посилилася дратівливість, забудькуватість, порушення серцевого ритму, головні болі, втома і схильність до простудних інфекцій.

Одне з характерних проявів дефіциту цього мінералу – коливання тиску: воно раптово підвищується, також виникають перепади.

“Людина з дефіцитом магнію страждає спазмами судин, порушенням кровообігу”, – розповів лікар в телевізійній програмі «Про найголовніше».

: МедікФорум

Читайте також:   При вибуху бомби в південному Таїланді загинули п'ятеро військових
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *