Лікар розповів про симптоми прояву дефіциту магнію

Доктор медичних наук Анатолій Скальний розповів, що магній регулює функції серця, настрою, пам’яті, і симптоми, якими проявляється його дефіцит, відображають перш за все їх порушення.

За словами лікаря, частими симптомами нестачі магнію є зниження настрою і посилилася дратівливість, забудькуватість, порушення серцевого ритму, головні болі, втома і схильність до простудних інфекцій.

Одне з характерних проявів дефіциту цього мінералу – коливання тиску: воно раптово підвищується, також виникають перепади.

“Людина з дефіцитом магнію страждає спазмами судин, порушенням кровообігу”, – розповів лікар в телевізійній програмі «Про найголовніше».

: МедікФорум