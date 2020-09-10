“Это вопрос, какой кусок говн@ красивше”: Богдан о том, кто самая большая кадровая ошибка Зеленского

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что президент Украины Владимир Зеленский в вопросах кадровой политики руководствуется опытом работы в шоу-бизнесе и выбирает типажи.

«Он 20 лет выбирал актеров. Он был продюсером, сценаристом, актером, он снимал фильмы, он ставил шоу, он был мегапопулярным. Вот он верит в свой талант выбирать правильных людей. Но поскольку 20 лет он выбирал правильных актеров, он видит не картинку, а замочную скважину — он выбирает типажи. Вот ему не нравился министр обороны (Андрей) Загороднюк, потому что он не похож на министра обороны. Он реально не похож на него. Это бизнесмен. Так он должен быть бизнесменом. Его задача — правильные контракты, честная экономика, бюджет и покупать то, что надо, а не то, что выгодно. А ему нужен был генерал, знаешь, такой усатый, должен ходить, глаз, смотрящий вдаль, тупой… Вот так всех министров он и поменял. Он уволил тех, кто ему не нравился, и понабирал тех, которые на роль. А что в голове?» — сказал Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, когда формировали Кабмин Алексея Гончарука, претенденты на пост министров приходили с командой. «И каждый выступал. Выступал министр, представлял своего зама, говорил, что он хочет. И каждый зам три минуты рассказывал, чем он будет заниматься и как он видит развитие отрасли».

«Это правильный отбор. Как отбирают сейчас? Из того, что я слышу: „Хороший… Этот хороший. Мне нравится“. Чего он тебе нравится? Что у него в голове? А в результате что ты имеешь? Набор случайных людей, которых объединяет только желание что-то свистнуть», — сказал он.

На вопрос, кто самая большая кадровая ошибка Зеленского, Богдан ответил, что это сложный вопрос и его лучше задать президенту.

«Не могу сказать. Там вообще трагедия. Это вопрос, какой кусок говна красивше», — сказал экс-глава ОПУ.