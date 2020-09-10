Порошенко танцевал под «Гуцулку Ксеню» в пиджаке за 82 тысячи

Экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на днях посетил Львовщину, где представил Олега Синютку, своего кандидата в мэры Львова.

«У меня был очень насыщенный, но чрезвычайно приятный день. Львов, Дрогобыч, Трускавец. Казалось, что я успел сделать селфи со всеми обитателями этих городов. Спасибо каждому за мощную поддержку и положительные эмоции. Радуюсь, что мы с вами исповедуем общие ценности – для нас нет ничего важнее Украины!» — написал Петр Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук.

Петр и Марина Порошенко на музыкальном фестивале, фото: facebook.com

А вчера Порошенко выложил видео, на котором танцует с женой Мариной на фестивале «Европейская осень во Львове», посвятив сюжет 36-й годовщине со дня свадьбы.

«Марина, поздравляю с годовщиной! Именно так мы танцевали с тобой 36 лет назад. Спасибо, что ты есть в моей жизни», — написал Петр Алексеевич.

Пользователи социальных сетей возмутились — мол, какие танцы под «Гуцулку Ксеню» могут быть, ведь 16 июня у Порошенко скончался отец: «Как же траур по родным?», «Рано начал танцевать и радоваться. Смеется и радуется тот, кто смеется последним», «Ради положительных выборов он и «Катюшу» споет!». Были, конечно и те, кто вступился за пятого президента: «Жизнь продолжается дальше. Он был, есть и будет публичным человеком», «Во Львове может танцевать, мы его уважаем и будем голосовать».

В это же время «Страна» рассмотрела пиджак, в котором закружился в медленном танце очень похудевший лидер «Европейской Солидарности».

Порошенко любезно фотографировался со всеми желающими, фото: facebook.com

На Порошенко одежда французского бренда класса люкс — Zilli. Вещи этой фирмы могут себе позволить только богатые люди. Производство вещей и аксессуаров дома моды Zilli концентрируется в двух странах: Франции и Италии. Пиджак экс-президента как раз пошит именно на итальянской фабрике.

Эксклюзивность одежды и аксессуаров бренда подчеркивается качеством, а также исключительными материалами: кожа ската, питона, кожа страуса и крокодила, волокна пекари, гуанако, викуньи, кашемир, шелк.

Модель пиджака Zilli как у Порошенко, фото: zilli.com

Сам производитель называет эту модель «блейзером на молнии и пуговицах» и относит к спортивной коллекции. Блейзер — это разновидность клубного пиджака с накладными карманами. Он является больше элементом практичности и повседневности в одежде, так как более свободен по крою в сравнении с пиджаком. И еще разницей пиджака от блейзера служит нашивка либо символика, которая обязательно присутствует во втором.

Как указано на официальном сайте Zillli, легкий и элегантный темно-синий пиджак с «офицерским воротником» из хлопка легко сочетается со спортивным шиком и идеально подходит для осени.

Стоит он €2500, или около 82 000 гривен по курсу НБУ на 09.08. 2020 года.

Кстати, в числе почитателей одежды Zilli из украинских политиков не только Петр Порошенко, но и Виктор Ющенко.

Виктор Ющенко в костюме Zilli, фото: tabloid.pravda.com.ua

Варвара Квитка