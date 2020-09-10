Предприниматель из Кропивницкого похвастался банкоматом ПриватБанка: в сети ажиотаж

В Украине у одного из банкоматов ПриватБанка заметили табличку с политической агитацией. В сети возник ажиотаж и масса шуток по этому поводу.
Снимок опубликовали на официальном Twitter ПриватБанка 9 сентября, где он сразу собрал множество комментариев.
«Банкомат установлен по многочисленным просьбам жителей поселка Горного при содействии Александра Дудина», – написано на объявлении у банкомата.
Фотографию ПриватБанк прокомментировал с помощью емодзи «задумчивое лицо», мол «понятия не имеем, о чем идет речь».
Объявления у банкомата Twitter / ПриватБанк
OBOZREVATEL выяснил, что речь идет о бизнесмене из Кропивницкого Александре Дудине, который является директором сети магазинов «Черняховские колбасы».
Время от времени он устраивает в поселке Горном праздники для местных жителей (например, на День защиты детей), или помогает решать бытовые проблемы. Так, в июле местные СМИ сообщали, что он за свои деньги отремонтировал разрушенный мостик. Интересно, что в публикации особо отмечалось, что Дудин «не баллотируется на выборах и не является депутатом».
Мы позвонили предпринимателю, чтобы узнать, действительно ли он имеет отношение к установке банкомата, а если да, то как он мог повлиять на решение банка о выборе места. Но Дудин, выслушав вопрос, сказал, что находится за рулем и ему неудобно говорить.
Позже позвонила его помощница, однако комментировать вопрос телефону она отказалась.
Посмеялись с «совкового» штампа
В комментариях под сообщением ПриватБанка пользователи Twitter стали иронизировать как с «совкового» штампа «по многочисленным просьбам трудящихся», так и с самого способа привлечь так к себе внимание.
«В нашей стране еще со времен «совка» все делалось «по просьбе трудящихся» – например – повышения цен или запрет алкоголя…», – написаа Ирина.
Люди напомнили «обычаи» из СССР twitter.com/privatbankua
«По многочисленным просьбам обещаю помочь, чтобы деньги из банкомата выдавались всем, кто знает пароль к своей карте Приват», – посмеялся Yurii Zitatyk.
Пользователи иронизируют с советских штампов twitter.com/privatbankua
«Дождь пошел по многочисленным просьбам жителей села и содействию А. Дудина», – написал Bohdan Kokovych.
«Гениально, челлендж начался! Теперь в каждом селе рядом с банкоматом депутатская реклама будет», – ответил Azzurro Del Mare.
В Twitter посмияслись по рекламе twitter.com/privatbankua
«Листья пожелтели по просьбе местного населения», – прокомментировал Тыква Хоккайдо.
«… при содействии кандидата!», – ответил salomon.
Пользователи начали обыгрывать тезис о «по просьбе населения» twitter.com/privatbankua
А в конце острые на язык пользователи Twitter запустили цепочку из комментариев, в котором возвели заявление предпринимателя до полного абсурда:
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Этот банкомат выдает деньги при содействии Александра Дудина
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Этот банкомат выдает деньги Александра Дудина
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Этот банкомат выдает деньги только Александру Дудину
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Этот банкомат выдает Александра Дудина
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Этот Александр Дудин выдает банкоматы
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Этот банкомат выдает себя за Александра Дудина
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Этот Александр Дудин выдает себя за банкомат
Цепочка «абсурдных» комментариев twitter.com/privatbankua