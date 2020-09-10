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Предприниматель из Кропивницкого похвастался банкоматом ПриватБанка: в сети ажиотаж

10.09.2020

В Украине у одного из банкоматов ПриватБанка заметили табличку с политической агитацией. В сети возник ажиотаж и масса шуток по этому поводу.

Снимок опубликовали на официальном Twitter ПриватБанка 9 сентября, где он сразу собрал множество комментариев. 

«Банкомат установлен по многочисленным просьбам жителей поселка Горного при содействии Александра Дудина», – написано на объявлении у банкомата.

Фотографию ПриватБанк прокомментировал с помощью емодзи «задумчивое лицо», мол «понятия не имеем, о чем идет речь».

Объявления у банкомата Twitter / ПриватБанк

OBOZREVATEL выяснил, что речь идет о бизнесмене из Кропивницкого Александре Дудине, который является директором сети магазинов «Черняховские колбасы».

Время от времени он устраивает в поселке Горном праздники для местных жителей (например, на День защиты детей), или помогает решать бытовые проблемы. Так, в июле местные СМИ сообщали, что он за свои деньги отремонтировал разрушенный мостик. Интересно, что в публикации особо отмечалось, что Дудин «не баллотируется на выборах и не является депутатом».

Мы позвонили предпринимателю, чтобы узнать, действительно ли он имеет отношение к установке банкомата, а если да, то как он мог повлиять на решение банка о выборе места. Но Дудин, выслушав вопрос, сказал, что находится за рулем и ему неудобно говорить. 

Позже позвонила его помощница, однако комментировать вопрос телефону она отказалась.

Посмеялись с «совкового» штампа

В комментариях под сообщением ПриватБанка пользователи Twitter стали иронизировать как с «совкового» штампа «по многочисленным просьбам трудящихся», так и с самого способа привлечь так к себе внимание.

«В нашей стране еще со времен «совка» все делалось «по просьбе трудящихся» – например – повышения цен или запрет алкоголя…», – написаа Ирина.

Люди напомнили «обычаи» из СССР twitter.com/privatbankua

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«По многочисленным просьбам обещаю помочь, чтобы деньги из банкомата выдавались всем, кто знает пароль к своей карте Приват», – посмеялся Yurii Zitatyk.

Пользователи иронизируют с советских штампов twitter.com/privatbankua

 

«Дождь пошел по многочисленным просьбам жителей села и содействию А. Дудина», – написал Bohdan Kokovych.

«Гениально, челлендж начался! Теперь в каждом селе рядом с банкоматом депутатская реклама будет», – ответил Azzurro Del Mare.

В Twitter посмияслись по рекламе twitter.com/privatbankua

«Листья пожелтели по просьбе местного населения», – прокомментировал Тыква Хоккайдо.

«… при содействии кандидата!», – ответил salomon.

Пользователи начали обыгрывать тезис о «по просьбе населения» twitter.com/privatbankua

А в конце острые на язык пользователи Twitter запустили цепочку из комментариев, в котором возвели заявление предпринимателя до полного абсурда:

  • Этот банкомат выдает деньги при содействии Александра Дудина

  • Этот банкомат выдает деньги Александра Дудина

  • Этот банкомат выдает деньги только Александру Дудину

  • Этот банкомат выдает Александра Дудина

  • Этот Александр Дудин выдает банкоматы

  • Этот банкомат выдает себя за Александра Дудина

  • Этот Александр Дудин выдает себя за банкомат

Цепочка «абсурдных» комментариев twitter.com/privatbankua

 

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