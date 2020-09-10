Предприниматель из Кропивницкого похвастался банкоматом ПриватБанка: в сети ажиотаж

В Украине у одного из банкоматов ПриватБанка заметили табличку с политической агитацией. В сети возник ажиотаж и масса шуток по этому поводу.

Снимок опубликовали на официальном Twitter ПриватБанка 9 сентября, где он сразу собрал множество комментариев.

«Банкомат установлен по многочисленным просьбам жителей поселка Горного при содействии Александра Дудина», – написано на объявлении у банкомата.

Фотографию ПриватБанк прокомментировал с помощью емодзи «задумчивое лицо», мол «понятия не имеем, о чем идет речь».

Объявления у банкомата Twitter / ПриватБанк

OBOZREVATEL выяснил, что речь идет о бизнесмене из Кропивницкого Александре Дудине, который является директором сети магазинов «Черняховские колбасы».

Время от времени он устраивает в поселке Горном праздники для местных жителей (например, на День защиты детей), или помогает решать бытовые проблемы. Так, в июле местные СМИ сообщали, что он за свои деньги отремонтировал разрушенный мостик. Интересно, что в публикации особо отмечалось, что Дудин «не баллотируется на выборах и не является депутатом».

Мы позвонили предпринимателю, чтобы узнать, действительно ли он имеет отношение к установке банкомата, а если да, то как он мог повлиять на решение банка о выборе места. Но Дудин, выслушав вопрос, сказал, что находится за рулем и ему неудобно говорить.

Позже позвонила его помощница, однако комментировать вопрос телефону она отказалась.

Посмеялись с «совкового» штампа

В комментариях под сообщением ПриватБанка пользователи Twitter стали иронизировать как с «совкового» штампа «по многочисленным просьбам трудящихся», так и с самого способа привлечь так к себе внимание.

«В нашей стране еще со времен «совка» все делалось «по просьбе трудящихся» – например – повышения цен или запрет алкоголя…», – написаа Ирина.

Люди напомнили «обычаи» из СССР twitter.com/privatbankua

«По многочисленным просьбам обещаю помочь, чтобы деньги из банкомата выдавались всем, кто знает пароль к своей карте Приват», – посмеялся Yurii Zitatyk.

Пользователи иронизируют с советских штампов twitter.com/privatbankua

«Дождь пошел по многочисленным просьбам жителей села и содействию А. Дудина», – написал Bohdan Kokovych.

«Гениально, челлендж начался! Теперь в каждом селе рядом с банкоматом депутатская реклама будет», – ответил Azzurro Del Mare.

В Twitter посмияслись по рекламе twitter.com/privatbankua

«Листья пожелтели по просьбе местного населения», – прокомментировал Тыква Хоккайдо.

«… при содействии кандидата!», – ответил salomon.

Пользователи начали обыгрывать тезис о «по просьбе населения» twitter.com/privatbankua

А в конце острые на язык пользователи Twitter запустили цепочку из комментариев, в котором возвели заявление предпринимателя до полного абсурда:

Этот банкомат выдает деньги при содействии Александра Дудина

Этот банкомат выдает деньги Александра Дудина

Этот банкомат выдает деньги только Александру Дудину

Этот банкомат выдает Александра Дудина

Этот Александр Дудин выдает банкоматы

Этот банкомат выдает себя за Александра Дудина

Этот Александр Дудин выдает себя за банкомат

Цепочка «абсурдных» комментариев twitter.com/privatbankua