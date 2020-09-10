Секретарь СНБО Данилов заявил, что в Украине нужны два языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы должны свободно владеть двумя языками – государственным, а также на английским.

Таким мнением он поделился в эфире программы «Хард с Влащенко» на канале «Украина 24» .

В частности, на вопрос ведущей о том, какой из вопросов национальной безопасности беспокоит чиновника больше всего, кроме войны, Данилов отметил, что это система украинского образования, «в широком смысле этого слова».

«Вы знаете, что я сторонник того, чтобы у нас было два языка в стране. Государственный язык – украинский, и обязательно должен быть английский – язык нашего развития», – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, именно английским как вторым языком должны владеть украинцы, в частности, те, которые работают в сфере образования.

«Надо понимать, что весь мир научный, деловой – это английский язык, так сложилось», – объяснил свое мнение по этому поводу Данилов.

(Слова секретаря СНБО о двух языках в Украине – на видео с 53-й минуты)