Лукашенко – о войне на Донбассе: я убеждал Зеленского, что Путин не оттяпает восток

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, рассказал, как убеждал главу украинского государства Владимира Зеленского в невраждебности лидера России Владимира Путина.

Путин, в свою очередь, якобы просил Лукашенко поддержать президента Украины на старте его политической карьеры. Об этих нюансах скандальный политик, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели, рассказал в интервью российским пропагандистам.

«Даже Зеленский начинает меня поучать. Которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин. Говорил: «Ты его поддержи там, там, молодой, неопытный, договоримся. Ты поговори с ним. Ну, так, по-отечески». Я говорю: «Хорошо, я уже поговорил с ним», – возмутился Лукашенко.

«Я поехал на Форум регионов туда, поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет никакой цели Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. У Путина хватает России! Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали. Я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах – заявление! Почему? Американцы написали», – обиделся он на осуждение в Украине насилия над участниками акций протеста в Беларуси.