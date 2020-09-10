В России прошли соревнования по скоростному копанию могил

В России впервые прошли соревнования по скоростному копанию могил. Об этом сообщает Mash.

«Кладбищенский батл сперва перенесли из Владивостока в Омск (провести должен был похоронный дом «Некрополь»), а потом вовсе на следующий год. Но копатели решили не ждать и реализовали задуманное сами», — сказано в сообщении.

Так, «соревнования» было решено провести в Томске. Для участия из пяти разных городов прибыли пять конкурсантов.

В итоге быстрее всего могилу удалось вырыть конкурсанту из Томска — его результат составил 52 минуты. Худший результат — порядка 70 минут.