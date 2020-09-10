Лікарка перерахувала симптоми, які вимагають негайного звернення до онколога

При лікуванні онкологічних захворювань велику роль відіграє час його діагностики: чим раніше вдасться виявити пухлину, тим вище шансів на успішну терапію. Однак головна складність полягає в тому, що ознаки хвороби часто плутають з іншими менш серйозними недугами, в результаті чого дорогоцінний час безповоротно втрачається.

Лікар-онколог Олена Смирнова розповіла, на які сигнали організму необхідно звернути увагу, коли пухлина з’являється в прямій кишці. За її словами, існують кілька ознак, що вимагають негайного звернення за медичною допомогою.

Смирнова підкреслила, що відчутні симптоми з’являються тільки на запущеній стадії. До цього людина може відчувати регулярні больові відчуття в животі, здуття, а також зміни характеру стільця. Крім того, вона попередила, що при поході в туалет може спостерігатися наявність крові або слизу, що повинно насторожити в поєднанні з підвищеною стомлюваністю і зниженням маси тіла.

«Як бачите, вони можуть бути і при інших захворюваннях, тому потрібно бути особливо обережним і відразу з’ясовувати їх причину», – написала медикиня у своєму Instagram.

Вона зазначила, що ризик виникнення раку прямої кишки підвищується з віком. У зв’язку з цим онколог порадила відвідати проктолога до 45 років незалежно від того, чи є симптоми захворювання чи ні.