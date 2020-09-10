Наценка в 10 раз? Как и кто зарабатывает на ПЦР-тестах в Украине

Пандемия коронавируса породила в Украине новый рынок — ПЦР-тестов, обороты которого исчисляются миллионами долларов.

Причем из-за отсутствия необходимых мощностей в государственных лабораториях «сливки» с него сегодня снимают с десяток крупнейших частных лабораторий, которые, пользуясь монопольным положением, устанавливают цены на тестирование в два, а то и в три раза выше реальной себестоимости. В погоне за прибылью, вопреки всем требованиям ВОЗ по биобезопасности, лаборатории уже начали размещать в жилых домах. Пытаются урвать свое и поставщики реагентов. При этом, цены на некоторые реагенты, необходимые для тестирования, завышаются в 10 раз! Кому в Украине коронавирус пошел на пользу и как формируется цена на столь популярный ПЦР-тест, выясняли «Вести».

Половину тестов делают частники

Шесть часов утра, «ДНК-Лаборатория» в столице. Рано утром на Сырце, под неприметным входом среди жилых домов, стоит уже больше сотни человек. Это единственное место, где ПЦР-тест с результатами в тот же день предлагают всего за семьсот с небольшим гривен, что втрое дешевле, чем у других частников. Люди сюда приходят с половины пятого утра, чтобы занять очередь и успеть сдать анализ до работы. Есть и те, кто за небольшое вознаграждение готов постоять за вас, а когда подойдет очередь — перезвонить вам.

Среди клиентов — многие с огромными чемоданами: только из поезда или самолета. Ведь негативный тест — это спасение от двухнедельной обсервации, которая предусмотрена по приезде из красной зоны. А это и неподконтрольный Донбасс, и Крым, и многие страны, откуда все же летают к нам самолеты. Отдельная категория — те, кому нужны плановая операция и госпитализация, ведь без теста врачи не возьмут.

«Вы же в курсе, что именно здесь больше всего шансов подхватить коронавирус? Знаем ведь, но все равно стоим, толпимся в узком коридоре», — обращается парень то ли к самому себе, то ли к очереди. В ответ ему улыбаются: ну а что делать?

И действительно: или платить втрое больше, или ждать до пяти-семи дней. В Центре общественного здоровья, который собирает всю статистику по коронавирусу в Украине, говорят, что государственные лаборатории работают на пределе возможностей и делать больше тестов просто не могут. Как результат — люди вынуждены идти в частные лаборатории.

При этом, как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе закрытого совещания с представителями местных властей, которое просочилось в Сеть, за деньги сегодня делается половина от всего количества тестов, проводимых в Украине. «3 сентября было сделано 22 469 тестов. Из них в лабораторных центрах — 13 тыс. или чуть больше половины сделано в лабораториях. Остальные — это или больницы, или частные заведения. Но большинство — это все-таки частные», — привел статистику Виктор Ляшко.

Кому платят украинцы

Почему идут к частникам? Ответ знает и Виктор Ляшко: «Есть факты, когда результаты из гослабораторий приходили на 14-й день». В частных же обещают за несколько часов, максимум — на следующий день. Цена вопроса — 1,5–2,2 тыс. грн.

Так, в Universum Clinic (принадлежит предпринимателю Денису Боголюбову) тест на Covid методом ПЦР стоит 1800 грн. В эту сумму входит забор мазка в клинике, исследование, консультация. Срок ожидания результатов — в течение 24–72 часов. Частная клиника Adonis, основанная врачами — супругами Гириными, предлагает опцию оперативного ПЦР-анализа за 1600 грн. В клинике «Борис» (основанная нардепом от «Слуги народа» Михаилом Радуцким) стоимость анализов — 2410 грн. А в клинике Eurolab (принадлежит телеведущему, а теперь и кандидату в мэры Киева Андрею Пальчевскому) ПЦР-тест готовы сделать за 2215 грн. Если нужно срочно, придется доплатить еще тысячу. Явно выделяется из этого списка всего одна компания — «ДНК-Лаборатория» (основана киевским предпринимателем Игорем Дубровским). Там ПЦР-тест готовы сделать за 700 грн.

Цены проверяет АМКУ

Такой разброс цен объективно вызывает ряд вопросов. Например, как рассказал «Вестям» депутат Киеврады Александр Бродский, в последнее время к нему поступает множество обращений от киевлян, которые жалуются, что цена тестов на Covid-19 в лабораториях слишком «кусается». «Более того, многие столько платить просто не могут. Поэтому я решил обратиться с заявлением в АМКУ, в котором попросил проверить: обоснована ли эта стоимость или несправедливо завышена», — сказал «Вестям» Бродский.

По его словам, по состоянию на вчерашний день ответа от АМКУ еще не поступало. Однако в ведомстве уже успели отреагировать. «Такое колебание цены может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства или злоупотребления монопольным положением», — заявил глава АМКУ Алексей Хмельницкий.

Тем временем, как оказалось, ажиотажный спрос на тесты открывает большие возможности для наживы не только для частных медицинских учреждений, но и для всей цепи: начиная от производителей, поставщиков и заканчивая чиновниками государственных лабораторных центров. Более того, о том, что ПЦР-исследования превратились в бизнес, практически открыто заявил и Виктор Ляшко в ходе закрытого совещания. «Огромное количество исследований проводится за плату, и все, кто обращаются, говорят, что получить бесплатный анализ нереально, хотя мы выделили 650 млн на это», — сказал главный санитарный врач.

Завышены в 10 раз

Как свидетельствуют данные аналитической системы ProZorro, одной из самых востребованных категорий закупок среди государственных лабораторных центров являются различные расходные материалы, необходимые для проведения тестов. Именно на них с завидной регулярностью выделяются миллионы гривен. Явным лидером среди них являются наборы реагентов для диагностики коронавируса в режиме реального времени.

Так, еще в конце июня Департамент здравоохранения приобрел таких наборов на 4,8 млн грн. Как указано в тендерной документации, этой суммы хватит на 10 тыс. исследований. Еще на 300 тыс. грн таких наборов закупил Киевский лабораторный центр, затем еще на 532 тыс. грн — Киевский областной лабораторный центр, на 597 тыс. грн — Черниговский областной лабораторный центр и т. д. При этом стоимость одного набора, которого хватает на 100 реакций, согласно системе ProZorro, составляет в среднем 6 тыс. грн.

Одним из главных поставщиков таких наборов в Украине сегодня является компания «Вектор-Бест-Украина», которая продает товар как напрямую через свое юрлицо, так и посредством региональных представительств по всей Украине. Любопытно, что бенефициаром украинской компании, согласно Реестру юрлиц, числятся российское ЗАО «Вектор-Бест», за которым стоит Мурат Хусаинов из Новосибирской области, а также несколько граждан РФ — житель Санкт-Петербурга Иван Бондарь и уроженец Ленинградской области Мирон Будзак.

«Вести» решили связаться с украинским филиалом данной компании под видом представителей небольшой частной лаборатории во Львовской области, чтобы узнать: по какой цене они готовы продать нам 15 точно таких же наборов, которые указаны в тендерной документации на поставки в вышеперечисленные учреждения. Ответ не заставил долго ждать. Оказалось, что стоимость набора составляет чуть более 650 грн. То есть почти в 10 раз ниже, чем стоимость, по которой их закупают государственные лабораторные центры. Но даже если взять в расчет стоимость наборов, указанную в ProZorro, все равно цена одного ПЦР-теста должна быть как минимум наполовину дешевле минимальной на рынке.

Плюс электроэнергия и оплата врачам

Чтобы выяснить, как формируется стоимость ПЦР-тестирования, «Вести» обратились к руководителю Киевского лабораторного центра Сергею Чумаку. По его словам, цена на тестирование для государственных лабораторий рассчитывается исходя из специальной методики. «Я не экономист. И не могу ничего сказать по этому поводу. Но точно знаю, что в ее стоимость заложены и стоимость расходных материалов, и оплата труда работников, и даже электроэнергия», — говорит «Вестям» Сергей Чумак.

В то же время, по его словам, дефицита материалов на рынке нет. «Если говорить о Киеве, то у нас сделана заявка на 50 тыс. исследований. В связи с ней поставщики нам почти каждый день привозят расходные материалы. В чем действительно проблема — так это в нехватке кадров. Мы сегодня вышли на уровень 1 тыс. образцов в день. Но скорые помощи и больницы привозят каждый день от 1 тыс. до 1,3 тыс. образцов. Мы стараемся с каждым днем наращивать мощность, но у нас попросту нет кадров. Наши люди работают с утра и до вечера. Очень много времени тратится на внесение направлений в базу. Представьте себе: 1 тыс. листиков внести в программу! И так каждый день», — сказал «Вестям» Сергей Чумак.

«Цена реагента — порядка $10»

В то же время, как говорит «Вестям» стратег, инфекционист Вадим Аристов, в прошлом разработчик ПЦР-тест-систем, коммерческие лаборатории — особый случай. Здесь правильнее говорить не о стоимости самого теста, а о стоимости услуги. Она формируется исходя из множества факторов. Среди которых, кроме лабораторных реагентов и пластика: амортизация оборудования, работа персонала, аренда помещения, маркетинг, ну и, конечно, прибыль.

«Одна смесь реагентов для ПЦР, если смотреть сугубо по химическим составляющим, стоит менее $2. Это для одного образца одного пациента. И это только сырая химия, которая используется в ПЦР. А поскольку это наукоемкий бизнес производителей реагентов, то для возврата вложений в разработку эффективного рецепта тест-системы их продают дороже: в своих странах — от $4 до $12. Но дальше их нужно еще привезти, а большинство из них требуют холодовой цепи. То есть, грубо говоря, лететь они должны в морозильной камере или в большом объеме сухого льда. Поэтому цена в Украине растет по объективным причинам. Дальше уже, когда реагенты попадают в лабораторию, включаются дополнительные затраты. И здесь все имеет значение. Начиная от того, кому принадлежит помещение и оборудование, и заканчивая уровнем соблюдения норм биологической безопасности. То есть само помещение и комплект оборудования должны соответствовать достаточно жестким требованиям ВОЗ по биобезопасности — уровень BSL-2. А значит, лаборатории должны быть определенного класса, который предполагает требования к входам, вентиляции, доступу, подготовке лаборантов и многое другое. Например, у одной крупной лабораторной сети некоторые филиалы размещаются в жилых домах. В связи с этим уже были скандалы, связанные с тем, что поток пациентов с вероятным Covid-19 проходит через общие двери, а это подвергает опасности жильцов. Поэтому еще одним фактором ценового демпинга может быть экономия на соблюдении требований ВОЗ по биобезопасности. И я уверен, что в некоторых частных лабораториях полный набор требований не соблюдается. Также на стоимость анализа отчисляется амортизация оборудования, того же термоциклера и более мелких приборов», — сказал «Вестям» Аристов.

При этом, по его словам, стоит учитывать, что размер площади лаборатории часто ограничен и это нередко не дает возможности запускать ряд процессов параллельно — люди физически не помещаются. «В среднем, в термоциклер за один раз можно загрузить 96 пробирок, которые на протяжении полутора часов проходят поэтапное изменение температуры. Это самая предсказуемая часть процесса. Можно было бы так построить работу лаборатории, чтобы термоциклер загружался непрерывно. Но есть человеческий компонент. Перед тем как погрузить образцы в термоциклер, над ними вручную нужно совершить более сотни манипуляций. Такая работа занимает порядка двух часов. В результате чего получается раствор, в котором есть вирусная РНК, если, конечно, вирус есть в образце. Причем выполнять все манипуляции нужно в условиях возможного инфицирования. То есть эта работа требует очень высокой концентрации. Суммарно — реакцию можно проводить за 3–3,5 часа. Но это в идеальном варианте, который технически очень сложно достигаем. Более реальный срок — 4–4,5 часа вместе со всеми мелкими задержками, связанными с ручной подготовительной работой. Поэтому, вполне вероятно, что цены также отличаются в зависимости от уровня подготовки задействованных в процессе специалистов, продолжительности рабочего дня, удобства смен», — говорит «Вестям» Аристов.

Впрочем, нельзя исключать и чисто коммерческий фактор. «Очень может быть, что в тех лабораториях, где стоимость теста дешевле, один из компонентов формирования цены не конкурентный. Возможно, там за бесценок арендуют помещение или оборудование досталось почти бесплатно. Но, может быть, и другое — просто ставят меньше прибыль. Кто-то ставит наценку условно 400%, а кому-то и 100% хватает. Без специальных расчетов я не хочу называть конкретных цифр по прибыльности. Но ее можно оценить как весьма приличную», — сказал «Вестям» Аристов.

«Проблему создало государство»

Как бы там ни было, эксперты уверены: почву для сверхприбылей частникам создало государство. «Безусловно, элемент коммерции присутствует. Но эту проблему породило государство. Если бы такие деньги просили заплатить людей, которые хотят улететь за границу, — это одно дело. Но когда к частникам отправляют пациентов, которым требуются плановые операции, диагностика или стационарное лечение хронических заболеваний, — это упущение со стороны государства, свидетельствующее о том, что оно не в состоянии обеспечить необходимое количество тестирований. Тем самым породив очень большой, неконтролируемый рынок ПЦР-тестов», — говорит «Вестям» врач-кардиолог, профессор Екатерина Амосова.

В свою очередь, как сказал «Вестям» биохимик, академик НАНУ, глава Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко, на сегодняшний день очень большие вопросы вызывает качество проводимых частными структурами в Украине ПЦР-тестов. «Что касается цен, то это сугубо бизнес. На самом деле государство должно было взять ситуацию в свои руки. То есть определить качество тестов, найти те тесты, которые имеют наименьшее количество ложно-положительных и ложно-отрицательных результатов, и проводить только их. Причем нужно быть точно уверенным в их качестве. А у меня пока такой уверенности нет», — сказал «Вестям» Комиссаренко.

Антон Дранник