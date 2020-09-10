ЕС может подать иск против Великобритании из-за нарушения сделки по Brexit

В Европейском союзе изучают возможность подачи судебного иска против Великобритании в связи с планами премьер-министра Бориса Джонсона нарушить соглашение, регулирующее выход страны из блока.

Об этом пишет Bloomberg.

Борис Джонсон попал под критику со стороны Евросоюза и внутри его собственной правящей Консервативной партии после того, как его правительство заявило, что готово нарушить свои обязательства перед ЕС относительно ирландской границы. Экстренная встреча по этому поводу запланирована на четверг, 10 сентября.

Намерения официального Лондона вызвали тревогу у президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая уже заявила, что такой шаг Джонсона «подрывает доверие».

Президент совета лидеров ЕС Шарль Мишель добавил, что это «не дает уверенности, которая нам нужна для построения наших будущих отношений».

В свою очередь спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что британско-американская торговая сделка не будет иметь «абсолютно никаких шансов», если действия Джонсона поставят под угрозу мир в Северной Ирландии.

Ряд законодателей от Консервативной партии Великобритании и грандов также выразили обеспокоенность по поводу готовности Джонсона нарушить международное право.

«Если мы потеряем репутацию из-за невыполнения взятых на себя обещаний, мы потеряем то непозволительно дорогое, что, возможно, никогда не будет восстановлено», — сказал бывший премьер-министр партии консерваторов Джон Мейджор.

Спор произошел в деликатное время для переговоров по Brexit, последний раунд которых должен завершиться в четверг в Лондоне, ситуация все еще находится в тупике из-за государственной помощи и доступа к рыболовным водам Великобритании.

Так, законопроект о внутреннем рынке Великобритании, опубликованный в среду, позволит министрам отменять некоторые части прошлогодней сделки о Brexit, чтобы гарантировать компаниям в Северной Ирландии «беспрепятственный доступ» на внутренний рынок Британии, что потенциально создает препятствия для торговли с другими странами.

«Это было бы «явным нарушением основных положений» соглашения о выходе Британии из ЕС согласно проекта рабочего документа, подготовленного ЕС и разосланного странам-членам», — пишет издание.

В документе ЕС подчеркивается, что предлагаемое законодательство Великобритании прямо позволяет некоторым положениям вступать в силу, даже если они несовместимы с международными обязательствами Британии по соглашению о выходе.

Также делается вывод, что нарушение этих обязательств «откроет путь к средствам правовой защиты, доступным в соответствии с соглашением о выходе».

Согласно документа, как только переходный период в Великобритании подойдет к концу в конце этого года, ЕС может также задействовать механизм урегулирования споров в соответствии с соглашением, что в конечном итоге может привести к финансовым санкциям.