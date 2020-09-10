Кравчук не увидел «зрады» в разрешении боевикам осмотреть позиции ВСУ на Донбассе

Руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук подтвердил факт осмотра боевиками «ДНР» позиций ВСУ.

Соответствующее заявление он сделал в эфире «ТСН».

По его словам, эти действия не означают признание террористических бандформирований.

Он напомнил, что 9 сентября в связи с обострением ситуации ТКГ приняла решение об «общей инспекции». В ней участвуют представители от ОРДО, украинская сторона в рамках СЦКК и координатор от ОБСЕ Хайди Грау. Именно ее присутствие, по словам Кравчука, свидетельствует о непризнании боевиков.

Политик считает, что стороны соберутся сегодня на месте в 14.00 и «посмотрят, кто говорит правду, а кто врет, чтобы на этом поставить точку».

При этом в позиции Офиса президента, появившейся несколькими часами ранее, говорилось о том, что юридически инспекцию будет проводить именно ОБСЕ, а не Украина или «ДНР». Таким образом о признании террористов не может быть и речи.