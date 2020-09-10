Глава делегации в ПА НАТО о совместном инспектировании на Донбассе: Антиукраинское решение

Совместное с террористами «ДНР» инспектирование позиций ВСУ – антиукраинское мероприятие.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО и нардеп пропрезидентской фракции «Слуга народа» Егор Чернев.

«Я понимаю, что есть политика, дипломатия и желание показать всему миру, что «нет нашей вины». Но есть еще такое понятие как честь. Можно на многое закрывать глаза, но не на позор для наших воинов. Тем более руками украинских представителей», – написал он.

Нардеп считает, что «можно только представить», как будут чувствовать себя воины 503 батальона морской пехоты ВСУ, «когда по их позициям будут прогуливаться боевики».

Решение о такой инспекции Чернев назвал «позорным» и «антиукраинским». Он призвал своих коллег из всех фракций совместно контролировать переговоры в Трехсторонней контактной группе, чтобы больше подобных ситуаций не возникало.