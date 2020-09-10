Банк Ахметова відсудив в «Укрзалізниці» $22 млн боргу «Донецької залізниці»

Госпсуд м. Києва своїм рішення від 28.08.2020 задовольнив позов ПУМБ до “Укрзалізниці” (в справі №910/11455/16) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 22 млн дол заборгованості “Донецької залізниці” за трьома кредитними договорами 2013 року.

При цьому суд послався на висновки Великої Палати Верховного Суду, що “Укрзалізниця” є правонаступником ДП “Донецька залізниця” з дати держреєстрації АТ “Укрзалізниця”, а відсутність у передавальному акті ДП “Донецька залізниця” від 05.08.2015 певного майна чи зобов’язань не свідчить про те, що УЗ не стала правонаступником за ними, оскільки УЗ як єдиний правонаступник прийняв усе майно та усі зобов`язання підприємств, які припиняються шляхом злиття.

Згідно з судовими матеріалами, в липні-вересні 2016 року суди першої та апеляційної інстанції в рамках цієї справи вже задовольнили позовні вимоги ПУМБ, і “Укрзалізниця” в жовтні того ж року сплатила банку 628,4 млн грн. Проте в грудні-2016 Вищий госпсуд скасував рішення судів попередніх інстанцій і відправив цей спір на новий розгляд у суд першої інстанції.

Госпсуд м. Києва в рішенні від 28.08.2020 звернув увагу сторін, що “питання припинення зобов’язань у зв`язку з перерахування грошових коштів повинно бути вирішено сторонами не під час нового розгляду справи, а на стадії виконання судового рішення” (цитата).

Нагадаємо, в червні 2020 року “Укрзалізниця” повідомила, що Велика Палата Верховного Суду визнала її правонаступником ДП «Донецька залізниця» з дати держреєстрації акціонерного товариства — 21.10.2015. Як зауважувала УЗ, це означає, що УЗ буде зобов’язана погасити всі борги ДП «Донецька залізниця», не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу (при тому, що в ОРДЛО — понад 20 тис. вантажних вагонів УЗ, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів).

Як уточнювала УЗ, за приблизними підрахунками сума фінансових зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, у т.ч. перед Сбербанком — 3,5 млрд грн, ВТБ Банком — 1,2 млрд грн.

27.07.2020 Госпсуд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та визнав “Укрзалізницю” — як правонаступника “Донецької залізниці” — боржником у виконавчому провадженні №59296433, в рамках якого Сбербанк стягував з “Донецької залізниці” 68 млн дол на підставі судових рішень в справі №910/22858/17.

27.07.2020 “Укрзалізниця” заявляла, що українська “дочка” Сбербанку реструктуризувала її борги на суму біля 200 млн дол, що підлягала погашенню до кінця липня. Як зазначалося, підписання угод відбулося впродовж тижня до вказаної дати з набранням остаточної чинності умов реструктуризації після прийняття відповідного рішення Нацбанком. Як уточнювалося, реструктуризація проведена на термін до 3 років з можливістю дострокового погашення.

Затверджений Кабміном фінансовий план «Укрзалізниці» на 2020 рік передбачає отримання прибутку в поточному році на суму 69 тис грн (за 2019 рік він становив 2,99 млрд грн, тоді як планувалося 4,52 млрд грн).

Вказана сума прибутку включає отримання “Укрзалізницею” збитку за І квартал на 6,96 млрд грн, за ІІ квартал — збитку 4,23 млрд грн, за ІІІ квартал — прибутку 1,92 млрд грн, за IV квартал — прибутку 9,27 млрд грн.

Погіршення запланованого в 2020 році фінрезультату порівняно з торішнім показником УЗ пов’язує “зі зростанням збитку від операційних курсових різниць за рахунок зростання курсу долару відносно гривні (понад 7,9 млрд грн) та зменшенням обсягів перевезень на 4,8% вантажних і на 52,1% пасажирських” (цитата).

Фінплан УЗ включає залучення запозичень на 43,4 млрд грн та повернення позик на 39,5 млрд грн.

На 01.01.2020 року залишок за фінансовими зобов’язаннями становив 38,5 млрд грн (по курсу 23,7 грн/дол), на кінець 2020 року залишок планується в сумі 49,5 млрд грн (по курсу 29,5 грн/дол); як зауважується, зміна показника за рік — передусім, через зміну курсу.